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Güncel
DHA 24.05.2023 09:36

Hidroklorik asit yüklü tırda 'duman' paniği

Adana'da tır dorsesindeki hidroklorik asit varilinden sızan duman paniğe neden oldu. Kara yolu trafiğe kapatıldı, tehlikeli bir durum olmadığı anlaşıldı.

Hidroklorik asit yüklü tırda 'duman' paniği
[Fotograf: DHA]

D-400 kara yolunda gece saatlerinde ilerleyen hidroklorik asit yüklü tırın şoförü, dorseden duman yükseldiğini görünce aracı sağa çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kara yolunu kapatıp, inceleme yaptı. İncelemede, hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu ancak bu durumun tehlike arz etmediği belirtildi. Gümrük çıkışlı olduğu için dorse boşaltılamazken, tırın da sızıntıdan kaynaklı arızalandığı tespit edildi.

Tır ile dorse yüklenici firma tarafından çekilip, bölgeden götürüldü. Daha sonra kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

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