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Güncel
AA 07.08.2024 18:15

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğüne bağlı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yenileneceği bildirildi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve ilçe belediye başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Ziyarette Ayvat, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin güçlendirme ve bakım çalışmalarının ardından kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

Merkezde kalan engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltebilmesi için binanın yenilenmesi gerektiğine işaret eden Ayvat, en kısa sürede güçlendirme ve bakım çalışmalarının başlamasının planlandığını aktardı.

Havza Belediye Bakanı Murat İkiz ise merkezin 2000 yılında hizmette girdiğini belirterek, "24 yıldır hizmette olan binamızın bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları ile yenilenmesi önem arz etmekte. Engelli ve yaşlılarımızın huzurları ve güvenlerini sağlamak öncelikli görevlerimize arasında. İnşallah yapılacak çalışmalar ile merkezimiz daha kullanışlı ve güvenli hale gelecek." dedi.

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