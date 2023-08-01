Havaya ateş Trabzon'da 1 senede 3 can aldı

Kentte özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması ve bayram gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda havaya açılan ateş can kayıpları ve yaralanmalara neden oluyor.

2 yıl önce "Mutluluğa kurşun sıkmayın" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyalarının kısmen olumlu sonuçlandığı Trabzon’da, son günlerde "yorgun mermi" vakalarının yeniden artması dikkati çekiyor.

Tüm uyarı ve çağrılara rağmen havaya ateş açmayı sürdüren kişiler sebebiyle son 1 yılda Trabzon’da 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

23 Haziran 2022’de deniz kenarında toplanıp, eğlenen arkadaş grubundan havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermiyle çene altından vurulan Metehan Mutlu, 28 Mayıs 2023’de havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol ederken kendisini vuran Yakup Hendem ile 10 Haziran 2023’de parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden Kerem Can Özdemir hayatını kaybetti.

Yolda yürürken vuruldu

Trabzon’da en son 29 Temmuz’da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz, yaralandı. Ameliyatla kurşunun çıkarılıp, hayati tehlikeyi atlatan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yatak başlığına mermi isabet etti

Yomra’da, 29 Mayıs’ta "yorgun mermi" apartmanın 3’üncü katındaki Uzunmehmet ailesinin çocuk odasındaki yatak başlığına isabet etti. Bu sırada yatakta uzanan Musa Uzunmehmet, pencere pervazındaki demir aksamın kurşunun yönünü değiştirmesiyle şans eseri kurtuldu.

Çatıyı delen kurşun tavana saplandı

Vakfıkebir’de Kurban Bayramı'nda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşun, Anıl Sağlam’ın yazlık evinin çatısını delip, çocuk odasının tavanına saplandı. Ailenin evde olmayışı, olası bir olumsuzluğun önüne geçti.

Yomra’da yine bayram günü, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, seyir halindeki aracın ön camını delerken, sürücü Faruk Abdioğlu ile yanındaki çocuğu yara almadan kurtuldu.