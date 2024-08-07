Havalimanlarında 7 ayda yaklaşık 130 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 87 bin 13'e, dış hatlarda ise 97 bin 86'ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 234 bin 683'e ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, temmuzda hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,8 olmak üzere üst geçişler dahil toplam yüzde 3,5 artış meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında, temmuzda, iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 357 bin 452'ye, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 520 bin 238'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Temmuzda direkt transit yolcularla toplam 24 milyon 905 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde yolcu trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 0,6, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 3,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 2,7 artış gösterdi. Havalimanları yük trafiği ise temmuzda iç hatlarda 92 bin 293 ton, dış hatlarda ise 405 bin 791 ton olmak üzere toplamda 498 bin 84 tona ulaştı."

"İstanbul Havalimanı'nda temmuzda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, temmuzda İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 190, dış hatlarda 35 bin 357 olmak üzere toplamda 46 bin 547'ye ulaştığına işaret ederek "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 770 bin 544, dış hatlarda 5 milyon 825 bin 420 olmak üzere toplamda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu ayda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 1 artış gösterdi." bilgisini verdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, temmuzda, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 946, dış hatlarda 11 bin 507 olmak üzere toplamda 21 bin 453'e ulaştığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 877 bin 693, dış hatlarda 1 milyon 948 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 825 bin 693 yolcuya hizmet verildi. Temmuzda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1 olmak üzere toplam uçak trafiğinde yüzde 1 artış meydana geldi. Ayrıca genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuzda 2 bin 754 uçak trafiği gerçekleşti."

"7 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti"

Uraloğlu, yılın 7 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 519 bin 4, dış hatlarda ise 484 bin 199'a ulaştığının altını çizerek, "Bu dönemde üst geçişlerle toplam 1 milyon 306 bin 484 uçak trafiğine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,5, dış hat uçak trafiğinde yüzde 7,7, üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde de yüzde 7,2 artış görüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 55 milyon 514 bin 472'ye, dış hat yolcu trafiğinin 74 milyon 88 bin 482'ye, transit yolcu sayısının ise 135 bin 818'e ulaştığı bu dönemde, toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildi. Temmuzda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 8,4, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,8 artış oldu. 7 ayda havalimanlarında iç hatlarda 504 bin 737 ton, dış hatlarda 2 milyon 235 bin 533 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 740 bin 269 ton yük trafiği gerçekleşti."

"İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 45 milyon 688 bin 593 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında iç hatlarda 68 bin 973, dış hatlarda 230 bin 689 olmak üzere toplam 299 bin 662 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İç hatlarda 9 milyon 924 bin 954, dış hatlarda 35 milyon 763 bin 639 olmak üzere toplam 45 milyon 688 bin 593 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 3 artış gösterdi. Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 6 artış oldu."

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 64 bin 929, dış hatlarda 74 bin 297 olmak üzere toplam 139 bin 226 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

"İç hatlarda 11 milyon 340 bin 737, dış hatlarda ise 12 milyon 307 bin 842 olmak üzere toplamda 23 milyon 648 bin 579 yolcuya hizmet verildi. Temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 7, dış hat uçak trafiği yüzde 9 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 8 artış gösterdi. Bu dönemde hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 18, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 14 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 16 artış oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da 7 aylık dönemde 16 bin 24 uçak trafiği gerçekleşti."

- Turizm merkezlerimizdeki havalimanları

Uraloğlu, yılın 7 ayında, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda 10 milyon 500 bin 115, dış hatlarda ise 22 milyon 61 bin 215 olmak üzere toplam 32 milyon 561 bin 330 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu ayda iç hatlarda 82 bin 479, dış hatlarda 140 bin 381 uçak trafiği gerçekleşti. Söz konusu dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 839 bin 847, dış hatlarda ise 2 milyon 519 bin 296 olmak üzere toplamda 6 milyon 506 bin 143 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 3 milyon 839 bin 234, dış hat yolcu sayısı 16 milyon 364 bin 932 olmak üzere, toplamda 20 milyon 204 bin 166 yolcuya hizmet verildi. Bir diğer önemli turizm merkezlerimizden biri Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 34 bin 580 yolcuya, dış hatlarda 966 bin 716 olmak üzere toplam 2 milyon 330 bin 357 yolcuya hizmet sağlandı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda 1 milyon 363 bin 641, dış hatlarda 966 bin 716 olmak üzere toplamda 2 milyon 330 bin 357 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda da iç hat yolcu trafiği 275 bin 813, dış hat yolcu trafiği 308 bin 688 olmak üzere, toplamda 584 bin 501 yolcu hizmet aldı."