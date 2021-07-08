Kar yağışı yurdu terk edecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Ancak, yurdun batısında hafta başından itibaren yağmur ve fırtına etkili olacak.

Yağışlı hava, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de hafta ortasına kadar etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresinde, Çanakkale Edremit Körfezinde kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor.

Yağışlar perşembe gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

İstanbul ve İzmir yeni haftayı yağmurla karşılayacak

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul'da 3 gün boyunca aralıklarla sağanak görüleceğini, sıcaklıkların 15-16 dereceye çıkacağını söyledi.

Ankara'da sıcaklıkların 11-12 derecelere, hafta ortasında ise 15 dereceye kadar yükseleceğini aktaran Yavuz, "İzmir'de de hafta başından itibaren yağmur görülecek. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru 19 dereceye kadar çıkacak" dedi.

Doğu'da yağış beklenmiyor

Yurdun doğusunda ise cuma gününe kadar yağış yok.

Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

