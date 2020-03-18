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Hatay'da PKK zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen Suriye uyruklu kişi tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK zanlısı tutuklandı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Suriyeli uyruklu M.R.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: terörist terör örgütü PKK hataySon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:51
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