Adreslerde arama yapan polis, tabancayla çalıntı olduğu değerlendirilen 42 güneş gözlüğü, 2 kol saati, parfüm ve bileklik buldu.

Polis ekipleri, İskenderun ilçesindeki Dumlupınar ile Arsuz ilçesindeki Uluçınar mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

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