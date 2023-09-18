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Güncel
İHA 18.09.2023 19:09

Haraç vermeyi kabul etmeyince tüfekle öldürdü

Adana'da bir kişi, haraç alamadığı iddiasıyla cep telefonu dükkanı sahibini vurarak öldürdü.

Haraç vermeyi kabul etmeyince tüfekle öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati’nin (30) iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, haraç istedi.

Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, av tüfeğiyle iş yerinde ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati’yi tüfekle sokak ortasında vurup, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Madarati, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anında dükkanda bulunan Ahmed'in ağabeyi Ammar Madarati ise yaşananlarla ilgili “Bir çocuk gelip, haraç istedi, vermeyince 3 cep telefonu istedi Ahmed de vermeyeceğini söyleyince silahla ateş açtı. Ahmed kaçarken, peşinden gidip vurdu” diye konuştu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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