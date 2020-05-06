Hanönü Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kastamonu-Sinop kara yolunda ilçe sınırında yol kontrolünde bulunurken, polis ekipleri ise Taşköprü-Hanönü kara yolunun girişinde kontrolleri sağlıyor.

Kaymakam Aydın Göçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede şimdiye kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirtti.

Bu durumun vatandaşların kurallara uyması ve kamu görevlileri ile güvenlik güçlerin yoğun çabasının sonucu olduğunu vurgulayan Göçer, "Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek. Dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir." dedi.