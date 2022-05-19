Hakkari Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, belediye ekipleri, zincir market ve diğer iş yerlerinde tarihi geçmiş ürün, fiyat stokçuluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen bazı marketlere cezai işlem uyguladı.