Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunan bazı marketlere ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen bazı marketlere ceza verildiği bildirildi.
Hakkari Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, belediye ekipleri, zincir market ve diğer iş yerlerinde tarihi geçmiş ürün, fiyat stokçuluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen bazı marketlere cezai işlem uyguladı.
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