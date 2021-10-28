Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Bahçesi'nde kurulan AFAD'ın deprem simülasyon tırını ziyaret etti.

Tırda verilen eğitimlerle ilgili AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz'den bilgi alan Akbıyık, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğrencilerle birlikte simülasyon tırında uygulanan 7.2 şiddetindeki depremi yaşadı.

Akbıyık, öğrencilere afet eğitim seti hediye etti.

Kentte 3 gündür kalacak simülasyon tırında vatandaşlara da deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası doğal afetlere karşı eğitimler verilecek.