Lisenin 11. sınıf öğrencileri, okul müdürü Cevat İnaç ve öğretmenleri ile Şemdinli kara yolundaki kontrol noktasına gitti.

Okulda hazırladıkları börekleri de götürerek ikram eden öğrenciler, polislerle sohbet etti.

Öğrencilerden İlayda Erbaş, okulda hazırladıkları börekleri kontrol noktasındaki polislere getirdiklerini söyledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen vatanı koruyan güvenlik güçlerine börek ikram ettiklerini belirten Erbaş, "Polisler sürekli okulda bize seminer ve sinema etkinliği düzenliyor. Bu ilgilerini karşılıksız bırakmamak için biz de böyle bir etkinlikte bulunduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Polisler de börek ikramında bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.