Hakkari'de aracın şarampole kayması sonucu mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Geçitli köyünden kent merkezine doğru seyir halindeki pikap yolun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole kaydı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Geçitli Şantiye Şefliği ekipleri pikapta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Ekipler, uzun uğraşlarla aracı iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla yola çekti.

Bu arada, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.