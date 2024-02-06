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Güncel
İHA 06.02.2024 15:59

Hakkari’de 6 Şubat depremi anma programı düzenlendi

Hakkari’de Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Hakkari’de 6 Şubat depremi anma programı düzenlendi

Depremin birinci yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkâri’de de valilik tarafından Ulu Camii’nde anma programı düzenlendi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan program, depremde hayatını kaybedenler için dua yapılmasıyla son buldu. Kızılay ekipleri tarafından camiden çıkan vatandaşlara lokum ikramı yapılırken, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü ise muhtemel bir depremde kullanılan malzemelerin standı açarak, camide çıkan vatandaşlara deprem konulu broşür dağıttılar.

Vali Çelik ve beraberindekiler de, AFAD standını ziyaret ederek bilgi aldılar.

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