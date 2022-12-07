Milli Eğitim Bakanlığı´nın, öğrenciler için yürüttüğü ücretsiz yemek hizmeti, Hakkari'de, valiliğin de destekleriyle okullarda uygulanmaya devam ediliyor.

Kent genelinde, toplamda 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verildiği bilgisini veren Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, günde 3 öğün sıcak yemek ve bir de ara öğün yemek verildiğini söyledi.

Bakanlığın sosyal politikaları kapsamında her gün ilde 7 bin 306 öğrencinin yemek yediğini ifade eden Gür, şunları söyledi:

"Bu yemekler okullarımızın mutfağında pişer yemekler çok nezih çok temizdir öğlen okulumuzda öğrencilerimizle birlikte onlara misafir olduk. Onların yemeğinden yedik tabi ülke genelinde Türkiye´de bir buçuk milyon öğrencimiz bu hizmeti satın alıyor. Biz ilimizde sayın valimizin de desteğiyle bu sayı her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle yemek yiyen öğrencimiz yaklaşık %50’sine tekabül ediyor. Hedefimiz buna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize bu hizmeti sağlamaktır. Sizler de bizimle birlikte ediniz bugün hakkaten nezih bir ortamda çok lezzetli bir yemek yedik çocuklarla. Bakanlığımıza ve valiliğimize bu konuda bu politikalarından dolayı teşekkür ediyoruz."