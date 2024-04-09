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Güncel
İHA 09.04.2024 09:33

Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatı’nın 179.kuruluş yıldönümü kutlamaları

Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179.yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatı’nın 179.kuruluş yıldönümü kutlamaları

Törende İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Bayrak, Başsavcı Vekili Erdem Furkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serdar Demiral, Emniyet ve Jandarma personeli, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı tören hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatiline denk gelen Polis Haftası ve bayramın birinci gününe denk gelen 10 Nisan Polis Günü kutlama programı kapsamında bugün öğlen namazına müteakip Kemaliye Camiinde mevlit okutulacak, akşam da iftar yemeği düzenlenecek.

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