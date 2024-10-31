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Güncel
İHA 31.10.2024 14:10

Gümüşhane'de bacadan çıkan yangında binanın iki katı hasar gördü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bacadan çıkan yangında 3 katlı evin iki katı hasar gördü.

Gümüşhane'de bacadan çıkan yangında binanın iki katı hasar gördü

İlçe merkezindeki Aşağı Uluköy Mahallesi Hanyanı mevkiinde Erol Düzgün'e ait 3 katlı evin teras katında yangın çıktı.

Teras katta bacadan çıktığı tamih edilen yangın, ahşapların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek alt kata sıçradı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına Kürtün, Özkürtün, Torul ve Doğankent Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ekibi müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülebilen yangında evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, evdeki vatandaşların yangın anında kısa sürede dışarı çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri de yangının söndürülmesi için destek olurken, yangın sırasında vatandaşlar alevlerin yükselmesi nedeniyle endişeli anlar yaşadı. 

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