Haber Giriş: Kaynak: AA
Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen F.B. ve U.S'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 213 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:19
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