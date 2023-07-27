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Güncel
İHA 27.07.2023 06:43

Gölete düşen 74 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

Sakızlı köyünde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek gölete düşen 74 yaşındaki İsmet Aydın'ın cansız bedenine arama çalışmaları sonrasında ulaşıldı.

Gölete düşen 74 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: İHA]

Aslen Trabzonlu olup, arıcılık işiyle uğraşan ve Bayburt'un Akşar köyünde ikamet eden İsmet Aydın, saat 14.30 sularında balık tutmak için geldiği Sakızlı köyü göletine dengesini kaybederek düştü ve gözden kayboldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri 1 saatlik arama sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttılar.

İsmet Aydın isimli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve olay ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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