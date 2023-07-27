Gölete düşen 74 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

Aslen Trabzonlu olup, arıcılık işiyle uğraşan ve Bayburt'un Akşar köyünde ikamet eden İsmet Aydın, saat 14.30 sularında balık tutmak için geldiği Sakızlı köyü göletine dengesini kaybederek düştü ve gözden kayboldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri 1 saatlik arama sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttılar.

İsmet Aydın isimli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve olay ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.