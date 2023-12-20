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Güncel
AA 20.12.2023 17:49

Giresun'u dijital mecralarda tanıtacak proje uygulanmaya başladı

Giresun'un görsel ve sosyal tanıtımı için "Dijital Mecralarda Giresun'un Tanıtımı Projesi" hayata geçirildi.

Giresun'u dijital mecralarda tanıtacak proje uygulanmaya başladı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odasınca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan proje kurumsal kimlik çalışması, logo ve tasarımlar, uzun ve kısa metrajlı Türkçe ile İngilizce tanıtım filmleri, mobil uygulama, Google 360 Türkiye haritaları ve sosyal medya hesaplarını içeriyor.

Proje kapsamında oluşturulan "visitgiresun" internet sitesi ve mobil uygulamasından kentin tarihi ve kültürel yapıları, turizm destinasyonları, yöresel yemekleri gibi çeşitli bilgilere ulaşılabiliyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serndengeçti, GTSO binasındaki tanıtım toplantısında, Karadeniz'in güzel şehri Giresun'un dijital mecrada tanıtılmasının önemini vurguladı.

Dijital platform ile Türkiye'de ve dünyadaki insanların Giresun'a merakının artacağına işaret eden Serdengeçti, bunun da kentin turizmine katkı sağlayacağını aktardı.

Serdengeçti, turizmin müreffeh bir dünyada en önemli enstrümanlardan biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Turizm aynı zamanda hizmet sektörümüzü ziyadesiyle zenginleştirecektir, yine aynı şekilde baktığımız zaman yaşanabilir Giresun'umuzda iyi turizm uygulaması aynı zamanda çok ciddi istihdam sağlayacaktır. Turizmi diğer sektörlerle birlikte düşünmemiz gerekiyor, tarımı geliştirecektir, hayvancılığı geliştirecektir, tarımın farklı alanlarına atraksiyon yapılmasını sağlayacaktır, yine bu şekilde sanayiyi de geliştirecektir, bir refah, dönüşüm getirecektir"

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise projenin turizmin gelişmesi ve markalaşmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Amaçlarının Giresun'da gelir ve istihdam alanında katkılar sağlayan turizm sektörünün potansiyelini daha fazla ön plana çıkarmak olduğunu belirten Çakırmelikoğlu, "Yerli ve yabancı turist sayısını artırarak ilimize yeni yatırımcıların gelmesine vesile olmayı amaçlıyoruz" dedi.

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