Giresun'un Görele ilçesinden Ahlat'a gelen bir grup öğrenci ve öğretmen ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdi.

Burada eski Ahlat şehri kazı ekibi üyesi uzman Selami Reisoğlu, öğrencilere Ahlat'ın genel tarihi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler daha sonra Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti.

Görele Halil Gürel Anadolu Lisesi'nde görevli tarih öğretmeni Cansever Yaşa, iki yıl önce burayı ziyarete geldiğini ve mutlaka öğrencilerinin de bu tarihi mekanları görmesi gerektiğini söyledi.

Ahlat'ın çok farklı bir yer olduğunu ifade eden Yaşa, "Öğrencilerimi mutlaka buraya getirmem gerektiğini düşünmüştüm. Bu yıl öğrencilerimle 19 Mayıs dolayısıyla küçük bir ekip olarak Ahlat'a geldik. Türk gençliğinin mutlaka Ahlat'a gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.