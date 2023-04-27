Giresun'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatoğlu mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, ana yola giriş yaptığı sırada Trabzon yönüne giden Nikolos Gelashvili idaresindeki Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobildeki Atilla Bektaş ile Hayri Çıplakçöke hayatını kaybetti, Melek Bektaş, Cemile Çıplakçöke ve Firdevs Akbulut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların, bir süre önce vefat eden Bulancak Devlet Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Aydın Akbulut'un cenazesi için gelen yakınlarını olduğu öğrenildi.