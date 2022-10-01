Maden Mahallesi'nde bir otelin yanındaki istinat duvarının yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sırasında işçilerden 18 yaşındaki Enver Yıldız kısmen göçük altında kaldı.

Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarılan Yıldız, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.