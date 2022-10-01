Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi ekiplerce kurtarıldı
Giresun'un Piraziz ilçesinde duvar çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.
Maden Mahallesi'nde bir otelin yanındaki istinat duvarının yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sırasında işçilerden 18 yaşındaki Enver Yıldız kısmen göçük altında kaldı.
Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarılan Yıldız, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Çorum'da "İtfaiye Haftası" kutlamaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz