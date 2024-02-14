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Güncel
AA 14.02.2024 10:37

Giresun'da 3 yılda 158 dekar fındık bahçesi yenilendi

Giresun'da 158 dekar alanda fındık bahçelerinin yenilendiği bildirildi.

Giresun'da 3 yılda 158 dekar fındık bahçesi yenilendi
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021'de başlatılan Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesinin devam ettiği belirtildi.

Projeyle verimden düşmüş fındık bahçelerinin sökülerek yeniden tarıma kazandırılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Giresun'da 3 yılda 36 çiftçimize ait 158 dekar alanda yenileme çalışması yapılmış olup, halen 10 çiftçimize ait 50 dekar alan proje uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, proje kapsamında Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 30 bin fındık fidanının da çiftçilere dağıtımının gerçekleştirildiği kaydedildi.

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