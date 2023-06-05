Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.06.2023 10:36

Giresun yaylaları koyun-kuzu sesleriyle şenlendi

Giresun’un zengin bitki örtüsüne sahip yaylaları çobanların yaylaya getirdiği küçük ve büyükbaş hayvanlarla şenlendi.

Giresun yaylaları koyun-kuzu sesleriyle şenlendi

Giresun’un Bulancak ilçesindeki çobanların her yıl yaz aylarında tercih ettiği Kızalan Yaylası karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne kavuştu.

Koyun ve kuzu sesleriyle şenlenen yaylanın zengin bitki örtüsünün hayvanlarına bereket sağladığını ifade eden Mehmet Eren, ”Her sene hüzünle ayrıldığımız yaylamıza nihayet hayvanlarımızla beraber kavuştuk. Yaylalarımız yine bizi rengarenk çiçekleriyle karşıladı. Özellikle yaylamızı bir gelinlik gibi süsleyen mor ve sarı renkli orman gülleri kokularıyla insanı mest ediyor. Yaylalarımızın bitki örtüsü hem hayvanlarımıza bereket bizlere de sağlık kazandırıyor. İnşallah kar yağışı başlayana kadar 3-4 ayımızı yaylada geçireceğiz” dedi.

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Ordu'da kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Konya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi
11:30
Sivas'ı ziyaret edenlerin sayısı hızlı trenle arttı
11:29
Bakan Özhaseki'den 'Dünya Çevre Günü' mesajı
11:17
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
11:31
Ağaçlık alana gizlenmiş 100 kilogram uyuşturucu bulundu
11:33
Amasya'da selden kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırmızı listedeki dikkuyruk Kars'taki sulak alanda görüntülendi
Kırmızı listedeki dikkuyruk Kars'taki sulak alanda görüntülendi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ