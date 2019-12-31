Geçen yıl Anadolu Ajansı ekiplerini tarafından drone yardımıyla karla kaplı halleriyle fotoğraflanan bazı bölgeler bu sene aralık ayında yeniden görüntülenince fark ortaya çıktı.

Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne ve Düzce'de geçen yıl aralık ayında lapa lapa kar yağan bölgeler, bu sene henüz beyaz örtüyle kaplanamadı.

2018 yılının aralık ayında beyaza bürünen bölgeler, şimdilerde ise adeta bahar mevsimini andıran karelere sahne oluyor.



Kaynak: AA