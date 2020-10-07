Haber Giriş: Kaynak: AA
Gebze'de binanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Gebze ilçesinde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kocaeli'nin Gaziler Mahallesi 1712 Sokak'da binanın teras katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında teras katta hasar oluştu.
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