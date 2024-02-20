Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş"

Pirinççi Mahallesi'nden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşte sağlık çalışanları ve hekimler Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Dr. Elif Sakallı, iki hafta önceki verilere göre Filistin'de 403 sağlık çalışanının öldürüldüğünü söyledi.

Hastanelerin savaş ahlakına göre bombalanamayacağına işaret eden Sakallı, "Ama Gazze'de hastaneye sığınan hastaların, hatta doktorların, hemşirelerin bile hedef alındığını gördük. Biz, ömrünü hayat kurtarabilmek için adayanlarız. Terör devleti İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürüyor. 'İsrail insanlıktan daha ne kadar çıkabilir?' diye düşündükçe her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyanıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinli kardeşlerinin yararına olacak bütün adımları desteklediklerini dile getiren Sakallı, "İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.