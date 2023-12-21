Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.12.2023 15:50

Gazze'de yaşananlar Ağrı'da tiyatro oyunuyla anlatıldı

Ağrı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanlarla dayanışma göstermek için tiyatro gösterisi, resim sergisi ve kermes etkinliği düzenlendi.

Gazze'de yaşananlar Ağrı'da tiyatro oyunuyla anlatıldı
[Fotograf: AA]

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde bulunduğu Kudüs Platformunca, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro etkinliği için 2 bin bilet satıldı.

Tiyatro etkinliği öncesi resim sergisi ve kadınların evlerinde yaptığı pasta, kek, kete, sarma gibi çeşitli yemekler stantlara konularak davetlilerce satın alındı.

Ardından salonda devam eden tiyatro etkinliğinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzelilerin yaşadıkları dram anlatıldı.

Tiyatro gösterisinden elde edilen 100 bin lira ile kermesten gelen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mucip Genişel, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan durumun herkesi üzdüğünü söyledi.

İsrail'in saldırılarını devam ettirdiğini söyleyen Genişel, şunları kaydetti:

"Gazze yalnızca bir coğrafya değil, orada yaşayan insanların ve hepimizin, tüm Müslümanların umudu, direnişin ve dayanıklılığın adıdır. Ne yazık ki bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz uzun yıllardır çeşitli zorluklara ve acılarla karşı karşıya kalmaktadır. Masum insanlar, çocuklar, insani yardımların olmadığı acılar içerisinde, ismini anmaya değer bulmadığım alçak İsrail'in zulmü karşısında ezilmektedirler."

Platform adına bir konuşma yapan Kemal Atmaca ise kentte gösteri, basın açıklaması ve yürüyüş gibi çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlattı.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Küresel ham çelik üretimi kasımda yüzde 3,3 arttı
18:22
Prag'da silahlı saldırı
17:54
Samsun'da bir evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı
17:50
Engelli park yerlerine park eden sürücülere validen mektup
17:38
İsrail, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ile ona ait bir basın kuruluşunu bombaladı
17:29
Hamas: Direniş grupları, saldırılar tamamen durmadan esir takasının konuşulmayacağı yönünde karar aldı
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ