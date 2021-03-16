Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da patlamanın olduğu binadaki son durum havadan fotoğraflandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da doğalgaz patlamasında hasar gören binanın son hali havadan görüntülendi.
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında binada doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
Bir kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkıldı ve büyük çapta hasar aldı.
Sokakta park halindeki araçlar da patlama nedeniyle hasar gördü.
Patlama sonrası binanın son durumu havadan görüntülendi.
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