İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bir şebeke olduğu ve organize şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Kent genelinde 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 5 kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülmüş tabanca, 25 gram uyuşturucu, 200 kilogram yakılmış bakır kablo, 1 kamyonet ve çalıntı olduğu belirlenen 423 ev eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.