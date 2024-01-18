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Güncel
AA 18.01.2024 13:48

Gaziantep'te depremlerde sahibini kaybeden hayvanlar klasik müzikle terapi ediliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki hayvan barınağında, aralarında depremlerde sahiplerini kaybeden 100 köpeğin de bulunduğu 300'den fazla hayvana klasik müzikle terapi uygulanıyor.

Gaziantep'te depremlerde sahibini kaybeden hayvanlar klasik müzikle terapi ediliyor

İslahiye Belediyesinin de desteğiyle 2018'de sahipsiz hayvanlar için hayırseverler tarafından Hürriyet Mahallesi'nde 10 dönümlük alana kurulan, bünyesinde tedavi ve kısırlaştırma merkezi de bulunan barınakta, 300 köpek ve 8 kedinin bakımı yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde sahiplerini kaybeden köpeklerin de aralarında bulunduğu hayvanlara, barınakta müzikli terapi uygulanıyor.

Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, depremlerde sahipsiz kalan yaklaşık 100 köpeğin barınağa alındığını belirtti.

Depremlerden her canlı gibi hayvanların da etkilendiğini anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Müzik ruhun gıdasıdır diyerek barınağa ses sistemi kurduk. Depremde psikolojileri bozulan canları bir nebze olsun sakinleştirmek amacıyla denemeler yaptık. Bunda da başarılı olduk diye düşünüyoruz. Hayvanlara burada klasik müzik, jenerik ve fon müzikleri dinletiyoruz. Müziği dinletmeye başlamadan önce hayvanların zaman zaman huysuzlandıkları, saldırdıkları oluyordu. Şu anda hepsinin, müziğin ritmine kendilerini kaptırmış gibi sakinleştiklerini ve mutlu olduklarını görebiliyoruz."

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