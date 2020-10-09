Türkiye'nin ilk kulak kurun boğaz ve göz hastanesi açıldı

Türkiye'nin ilk kulak kurun boğaz ve göz hastanesi açıldı

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Evde, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 45 dolu kartuş ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.Y'yi saklandığı evde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim 2015'te Hacıbaba Mahallesi'nde kahvehanede kuzeni Mehmet Y'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan S.Y'nin (38) yerini tespit etti.

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