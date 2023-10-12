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Güncel
AA 12.10.2023 09:51

Gaziantep'te 3 ayda 221 düzensiz göçmen yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayda 221 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 3 ayda 221 düzensiz göçmen yakaladı
[AA (Arşiv)]

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 1 Temmuz ila 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 221 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheliyi yakaladı, 25 araç ve 17 cep telefonunu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 19'u tutuklanırken 6'sı serbest bırakıldı.

Operasyonlarda "geçici koruma" kapsamındaki 782 Suriye uyruklu kişiye de "yol izin belgesiz" olmadan şehirler arası seyahat etmekten 2 milyon 241 bin 212 lira ceza kesildi.

Yakalanan 221 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

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