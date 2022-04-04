Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı.
Bir araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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