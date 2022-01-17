Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatının haftayı 35 liradan kapattığını belirten fındık tüccarı Hasan Himtaş, “Fındık fiyatı geçen hafta 30 liraydı, bu haftaya ise, 3 lira yükselişle 33 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de 35 liraya kadar yükseldi. Gelecek haftalarda ise, fındık fiyatının 40 liraya kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık üreticinin elinde fındık çok az kaldığı gibi dolarda yükseldi. Fındık bir ihracat ürünü bu nedenle doların düşmesinden ve yükselmesinde fiyatı da şekilleniyor. Dolar 11,50 düştüğünde fındık 30 liraya düşmüştü, şuan dolar 13,50 civarında fındık fiyatı 35 lira oldu. Önümüzdeki günlerde 40 liranın üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Üreticilerin fındığını satmamasın” uyarısında bulundu.

