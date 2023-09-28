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Güncel
İHA 28.09.2023 20:06

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik azasında 2 kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla – Fethiye karayolu, İnlice Kavşağı’nda Sezgin Ö. İdaresindeki otomobil ile Celal D.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. İddiaya göre çarpışmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan araç sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yola savrulan sürücü kafasından yaralanırken, diğer otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Muğla Trafik Kazası
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