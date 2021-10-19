Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

En fazla artan "kömür ücreti", en çok düşen "limon" oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü.

Geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda oldu. Bunu yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kömür Ücreti 33,72 Kıvırcık 30,46 Servis Ücreti 29,52 Yurt Ücreti 28,3 Özel Üniversite Ücreti 24,25 Patlıcan 21,65 Sweatshirt (Erkek için) 20,06 Patates 18,81 Sweatshirt (Çocuk için) 18,55 Dolmalık Biber 18,29 Gazeteler 16,82 Odun Ücreti 16,76 Yumurta 16,51 Sweatshirt (Kadın için) 16,09 Domates 15,95 Sivri Biber 13,42 Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 10,94 Genç Odası Takımı 10,9 Yatak Bazası 10,54 Kanepe 10,1

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Limon -29,6 Salatalık -26,08 Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar -25,63 Balık -15,1 Elma -10,49 Elektrikli Kesici Aletler (Blender) -10,42 Armut -9,71 Havuç -6,64 Kuru Soğan -6,43 Kavun -5,89 Kabak -5,46 Derin Dondurucu -3,54 Tişört (Çocuk için) -3,07 Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) -2,38 Şehirler arası Otobüs Ücreti -2,34 Tişört (Erkek için) -2,33 Elbise (Çocuk için) -2,2 Gömlek (Çocuk için) -1,84 Tavuk Eti -1,79 Hazır Et Yemekleri -1,79

Üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 43,96, aylık yüzde 1,55 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,83 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 43,68 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,10, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,48, enerjide yüzde 62,38, sermaye malında yüzde 26,33 artış olarak gerçekleşti.

Sektörün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,36 azalış, imalatta yüzde 1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,34, su temininde yüzde 3,18 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,97, enerjide yüzde 1,87, sermaye malında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti.

22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış; yüzde 9,81 ile giyim eşyası, yüzde 11,16 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 102,01, ana metaller yüzde 91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış; yüzde 4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 4,49, kömür ve linyit yüzde 4,00, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.