Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Evinde 13 kilogram uyuşturucu ele geçirilen satıcı tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.Y.’yi takibe aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda K.Y.’nin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda K.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 13 kilogram bonzai ele geçirildi.
Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.Y., mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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