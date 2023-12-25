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Güncel
AA 25.12.2023 17:31

Espiye'de yöresel ürünler pazarı açıldı

Espiye Belediyesince inşa edilen yöresel ürünler pazarı hizmete açıldı.

Espiye'de yöresel ürünler pazarı açıldı

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, 23 dükkandan oluşan pazarda kadın üreticilerin hayvansal ve tarımsal ürünlerinin satışını yaptığını söyledi.

Sokaklarda satış yapmak durumunda kalan üreticilerin artık modern bir pazar yeri imkanına sahip olduğunu belirten Karadere, şunları kaydetti:

"Ablalarımız, teyzelerimiz kendi imkanlarıyla bahçelerinden topladıkları, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini modern ve sağlıklı bir ortamda burada vatandaşlarımız ile buluşturuyorlar. Artık yağmurun altında beklemiyorlar, soğuktan arınıyorlar. Hem satışlarını yapıyorlar hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizler de emeklerinin kazanca dönüştürülmesi anlamında bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız."

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