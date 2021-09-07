Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, yeterli harmanı olmadığı için fındığını kurutamayan üreticilerin halk pazarı kurulan yeri kullandığını söyledi.

Halk pazarının kurulduğu pazartesi günü hariç diğer günlerde pazar yerinin harman olarak kullanımına izin verildiğini aktaran Karadere, "Üreticilerimize çevreyi kirletmeden fındıklarını kurutmalarına izin veriyoruz. Amacımız halkımıza her türlü konuda yardımcı olmaktır." dedi.

Fındık üreticisi İsmet Yıldırım ise zeminin beton olmasından dolayı fındık harmanı için oldukça ideal durumdaki pazar yerini tercih ettiklerini kaydederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da son günlerde havaların yağışlı geçmesi ve köyde kendimize ait yeterli fındık harmanı olmadığı için pazar yerini fındık kurutma alanı olarak tercih ettik." diye konuştu.