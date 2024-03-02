Eskişehir'deki öğrenciler depremzede akranlarına mektuplarıyla moral oldu

Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla Diyarbakır'daki depremzede çocuklar için mektup yazdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçelere dağıtılan mektuplar çocuklara ulaştırıldı. Merkez Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı da ilçeye bağlı kırsal mahallede bulunan Devegeçidi İlkokulu'ndaki öğrencilere akranlarının gönderdiği mektubu okudu.

Subaşı, depremin 1. yılında ülke genelinde birçok etkinlik ve anmaların yapıldığını, bu kapsamda Eskişehir'deki öğrencilerin de Diyarbakır'daki öğrencilere mektup gönderdiğini söyledi.

Mektupların çocukları çok mutlu ettiğini anlatan Subaşı, "Ülkemizin diğer illerinden çocukların duygu ve düşüncelerini mektup yoluyla Diyarbakır'daki akranlarına iletmeleri bizi çok duygulandırdı. Çocuklarımız da kendi duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek mektup yazacak. Depremi yaşayan çocuklarımızın duygularını mektuplara dökmesi ve bunu karşı tarafa iletmesi de çok anlamlı olacak." dedi.

"Kardeşlerimizi Diyarbakır'a davet ediyoruz"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras da Eskişehir'den gelen mektupları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracıyla öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, asrın felaketinden sonra çocukların güzel bir birliktelik ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çalışma ile çocukların yalnız olmadıklarını hissettiğini, bunun çok anlamlı olduğunu ifade eden Çapras, "Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulundaki kardeşlerimizi Diyarbakır'a davet ediyoruz. Onlara kardeşleriyle birlikte Diyarbakır'ı gezdirmek, Diyarbakır'ın kültürünü tanıtmak istiyoruz. Biz bu birlikteliğin artmasını, kardeşliğin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Arkadaşımızın yazdıkları beni çok duygulandırdı"

Öğrencilerden 9 yaşındaki Mervan Can ise depremlerde yaşadıkları korkuyu dile getirerek, Eskişehir'deki öğrencilerin mektuplarını alınca çok sevindiklerini vurguladı.

Can, "Bize mektup yazmışlar. Mektubu alınca sınıfça çok mutlu olduk. Biz de mektup yazacağız. Onları Diyarbakır'a davet ediyoruz." dedi.

4. sınıf öğrencisi İlkay Nisa İlkaya, mektubu alınca duygulandığını söyledi.

Ahmet Aslan ise mektup gönderen akranlarına teşekkür ederek, "Arkadaşımızın yazdıkları beni çok duygulandırdı. Yaşadığımız doğal afette yalnız olmadığımızı, yanımızda olduklarını gösterdiler. Ben de kendilerine mektup yazacağım." ifadesini kullandı.