Sarıcakaya ilçesindeki 47 yıllık hamam restore edildi. Kullanıma kapalı olan hamam iç ve dış onarımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Eski görünümüne uygun restore edildi

Bu yapıyı yıkmak yerine tekrar kullanılabilir hale getirdiklerini belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, iç dizaynı mermerden oluşan hamamın dış cephesini kaya taşlarıyla örerek eski görünümüne yakın bir şekilde yenilediklerini anlattı.

Çam, hamamın mevsimlik tarım işçilerine ve bölgedeki yabancı uyruklu çalışanlara da hizmet vereceğini dile getirdi.

"Tarım işçilerimiz kendilerini evinde gibi hissetmeli. Temizlik hususu bu tarz çalışma alanlarında çok önemli. Onlara bir hizmetimiz olsun diye düşündük. Bütün malzemeleri tamamlandı. Havluları, sabunları, terlikleri hazır. Çok şık bir göbek taşı yaptık. Peyzaj işlemleri de tamamlandı."

[Fotoğraf: AA]

Çam, kabul aşaması için bir test yapacaklarını ve ardından hamamı kullanıma açacaklarını sözlerine ekledi.