Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 9 zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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