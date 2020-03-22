Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet projelerinden biri olarak hizmete başlayan Halk Ekmek, rol ve tam buğday ekmeklerinin yanı sıra kepekli ve beyaz ekmek çeşitlerini de poşetli olarak üretilmeye başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretim tesislerinde hijyen tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek makine parkına yeni bir otomatik paketleme makinesi daha katarak üretilen ekmeğin tamamını poşetli olarak halka ulaştırmaya başladığı, gıda mühendislerinin kontrolünde üretilen, gramajı tam, sağlıklı ekmeklerin, özellikle çocuklar ile hamileler başta olmak üzere tüm vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.

Beyaz ekmek, tam buğday ekmeği, kepekli ekmek ve roll ekmek çeşitleriyle kentin dört bir yanında bulunan 49 büfede satışı gerçekleşen ekmeğin salgın hastalık riskinin arttığı şu günlerde tüm büfelerde el değmeden poşetli bir şekilde halka ulaştırıldığı ifade edildi.