Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ömer B, öldürülen Emrah Sakarya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Davada müşteki olarak yer alan ve emniyetteki ifadesinde cinayeti Ömer B'nin işlediğini itiraf eden D.U, mahkemedeki ifadesini can güvenliği tehlikede olduğu gerekçesiyle Adli Görüşme Odası'ndan verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ömer B, savunmasında şunları söyledi:

"Olayla herhangi bir ilgim yoktur. 8 aydır suçsuz yere tutukluyum. Maktulü tanırım, aramızda bir husumet yoktu. D.U. ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştık. 6 ay kadar gönül ilişkimiz oldu. Onun yüzünden 2 ay hapis yatınca ayrıldık. Benim tüfeğim ya da silahım yoktur. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Adli Görüşme Odası'ndan müşteki görüntülü olarak dinlenen D.U. ise olay günü sanık Ömer B. ile birlikte olduğunu belirterek "Sanık, bana Emrah'ı öldüreceğini söylüyordu. Ben Ömer'in çiftliğindeydim. Beni çiftlikten aldı, beraber arabayla Bozdağ tarafına çıktık. Orada mangal yaptığımız bir yer vardı, oraya gittik. Arabadan indikten sonra arabasının bagajını açtı ve Emrah'ın bağlı bir şekilde orada olduğunu gördüm. Maktulü çıkardı ve tüfekle ateş edip öldürdü. Sonra silahı yanına bırakarak intihar süsü verdi. Halen tehditler alıyorum, can tehlikem var."

Sanık Ömer B'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Mart tarihine erteledi.

Eskişehir'de kent merkezinde yaşayan ve kayıp olan Emrah Sakarya'nın (29) cesedi, 15 Nisan'da Eskişehir-Mihalgazi kara yolundaki ormanlık alanda iz arama köpekleriyle çalışma yapan polis ekiplerince bulunmuş, kayıp kişinin arkadaşı D.U, emniyetteki ifadesinde Emrah Sakarya'yı kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı Ömer B'nin av tüfeğiyle öldürdüğünü ileri sürerek cesedin de ormanlık alanda olduğunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Ömer B, tutuklanmış, D.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.