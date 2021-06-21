Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Söz konusu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahminine de yer verilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.