Erzurum'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Bünyamin K, sabah saatlerinde Ümit D'nin Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki evine gidip tehdit ve hakarette bulundu.
Bunun üzerine Ümit D, karakola giderek Bünyamin K'den şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından Bünyamin K, elindeki sopayla yeniden Ümit D'nin evine gitti ve ikili arasında tartışma çıktı.
Ümit D'nin tüfekle vurduğu Bünyamin K, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bünyamin K'nin cesedi, otopsi için Erzurum Bölge Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Zanlı Ümit D, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Bünyamin K. ile Ümit D'nin "fuhşa aracılıktan" suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.