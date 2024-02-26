Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla besledi

Ülkemizde son yıllarda yapılaşma ve benzeri nedenlerden dolayı yaşam alanları daralan yaban hayvanları insanlarla daha sık karşılaşmaya başladı.

Erzurum’un İspir ilçesinde yol kenarında araç sürücüleri tarafından beslenen tilki yavrusu görüntüleri bunun son örneklerinden birisi oldu.

Tilkiyi önce arabasındaki krakerle besleyen ve daha sonra yakınlardaki bir marketten sucuk alıp tekrar tilkinin yanında gelen vatandaşın diyalogları sosyal medyada ilgi topladı.

Sevimli tilki karnını doyurduktan sonra karlı arazide bir süre dolaştığı ve sonra gözden kaybolduğu görüldü.