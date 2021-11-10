Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olayın hemen ardından Erzurum'dan 5 kişiden oluşan AFAD ekibi, 1 tam donamlı arama kurtarma aracıyla bölgeye hareket etti. Tunceli'den ise 9 kişilik AFAD ekibiyle, biri tam donanımlı arama kurtarma olmak üzere 2 araç bölgeye sevk edildi.

Ekipler, depremde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.